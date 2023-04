O príncipe Harry fez dos Estados Unidos sua casa desde que se mudou para o país em 2020, após o próprio e a mulher, Meghan Markle, terem decidido deixar de fazer parte do grupo sénior da família real britânica.

Contudo, e apesar de se sentir confortável com a sua nova vida na Califórnia, junto da mulher e dos dois filhos, o príncipe sente falta da sua vida no Reino Unido.

Quem o diz é o amigo e maquilhador de Meghan Markle, Daniel Martin. "O Harry encontrou, sem dúvida, a sua 'vibe' na Califórnia. Mas sente, de facto, falta de casa", disse Daniel à revista People.

Recorde-se que o filho mais novo do rei Carlos III confirmou a sua presença na coroação do pai, que acontecerá a 6 de maio. Meghan, por seu turno, ficará na Califórnia com os filhos.

