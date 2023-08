Sendo um pai muito 'babado', o príncipe Harry não resistiu em partilhar algumas das conversas que tem com o filho, o príncipe Archie. Tais partilhas aconteceram na nova série documental do duque de Sussex na Netflix - 'Heart of Invictus'.

Num dos discursos que fez no evento desportivo, Harry disse: "Quando falo com o meu filho Archie sobre o que ele quer ser quando for grande, alguns dias ele quer ser astronauta, outros piloto".

"Mas eu relembro-o que independentemente do que ele quiser ser, o que mais importa é o caráter", defendeu.

"E nada deixaria a mãe dele e a mim mais orgulhosos do que vê-lo ter o caráter que vemos diante de nós hoje - ele próprio", sublinha.

Nesta série, o filho mais novo do rei Carlos comentou igualmente a fase difícil por que passou quando regressou do Afeganistão.

