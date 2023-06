O príncipe Harry e Meghan Markle não terão recebido um convite oficial para marcarem presença nas celebrações do aniversário do rei Carlos III, tendo em conta a batalha judicial do duque de Sussex contra o grupo editorial Mirror Group Newspapers.

Harry, de 38 anos, e Markle, 41 anos, não foram desta maneira questionados pela realeza britânica se queriam participar no Trooping the Colour, que acontecerá este sábado, 17 de junho.

"Creio que seja um reflexo de como as relações estão neste momento", revelaram fontes a Richard Eden, colunista do Daily Mail.

Recorde-se que Harry marcou presença na cerimónia de coroação de Carlos III, que aconteceu a 6 de maio, embora não tenha cumprido nenhuma função oficial na mesma.

Recentemente, Harry esteve no Supremo Tribunal de Londres para testemunhar contra a editora de jornais como o Daily Mirror, Sunday Mirror e Daily Express, a quem acusa de terem 'hackeado' o seu telemóvel.

