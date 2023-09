Esta sexta-feira, 15 de setembro, o príncipe Harry irá completar 39 anos de vida, data que coincidirá com o sétimo dia dos Invictus Games, competição desportiva pelo próprio criada dedicada a veteranos de guerra.

Na senda do aniversário, conforme noticia a revista Hello!, Harry e Meghan Markle quiseram desfrutar de uma refeição privada com a sua equipa mais próxima.

O casal foi visto num restaurante em Dusseldorf, Alemanha. Uma fonte nota que a ocasião foi descontraída e que serviu para o grupo de amigos experimentar as iguarias da região e beber a cerveja local.

Um dos empregados do restaurante disse que os duques foram muito bem-vindos, acrescentando que o príncipe foi "generoso" e deu uma considerável gorjeta.

"Foi uma refeição em família muito alegre. É a primeira noite que o Harry e a Meghan comem fora do restaurante do hotel, então foi uma ótima experiência. Eles comem sempre com a equipa, mas esta noite foi especial", revelou a fonte.

