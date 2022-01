O relacionamento do príncipe Harry com a família real britânica não tem sido fácil, sobretudo desde que tomou a decisão de se afastar da monarquia britânica, deixando de trabalhar para a instituição a tempo inteiro, e de ter ido viver para a Califórnia, Estados Unidos, na companhia da mulher, Meghan Markle.

No entanto, segundo as mais recentes informações da imprensa internacional, os problemas estar-se-ão a resolver. Harry decidiu colocar as zangas para trás das costas e começar a comunicar com o pai, príncipe Carlos, através de videochamadas.

Tendo isto em conta é esperado que o duque de Sussex viaje para Inglaterra para celebrar na companhia da família o Platinum Jubilee: ocasião que marca os 70 anos de serviço da rainha Isabel II a Inglaterra.

"Houve uma melhoria na relação entre o Harry e o Carlos. O ambiente entre eles está muito melhor, têm conversado e feito videochamadas de maneira amigável", revelou uma fonte ao jornal The Sun.

"Há a sensação de que está a voltar aos seus e que quer ficar mais próximo da família", completa.

Não se sabe, no entanto, se Meghan Markle e os filhos do príncipe - Archie, de dois anos e Lilibet, de sete meses - também irão viajar para o Reino Unido, sobretudo por causa das questões de segurança que geram uma preocupação acrescida em Harry.

Leia Também: Príncipe Harry deixa rainha Isabel II numa "posição difícil"