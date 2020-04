Recentemente, o príncipe Harry teve a oportunidade de falar acerca da forma como ele e a mulher, Meghan Markle, têm vivido esta quarentena, sublinhando que ambos têm aproveitado "o tempo em família".

Conforme descreve a revista People, o duque de Sussex fez uma videochamada no passado fim de semana no âmbito do seu papel como patrono da instituição de caridade, WellChild - que ajuda crianças com "necessidades especiais" a receberem os cuidados em casa, em vez de no hospital.

"Há uma série de coisas positivas a acontecer ao mesmo tempo e com a possibilidade de ter tempo em família - chegas a pensar, 'sinto-me culpado por passar tanto tempo em família?'. Tens de celebrar esses momentos onde estás", aconselhou.

"Inevitavelmente, uma hora, um dia depois, é algo com que vais ter de lidar e não há maneira de escapar a isso. Tem tudo a ver com a moral. Se a tua moral está em alta, acordas de manhã e pensas, 'ok, novo dia, tenho a minha família aqui, o que vamos fazer?'. Claro que há o medo do que poderá vir a acontecer, mas há muito que está fora do nosso controlo e, de repente, percebemos o quão pequenos somos em coisas com tamanha escala", refletiu.

Por fim, Harry elogiou a força de todos os pais neste momento, sobretudo pela dificuldade dos dias atuais.

Leia Também: Meghan Markle e Harry doam mais de 100 mil euros a instituição