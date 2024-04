O príncipe Harry estará "ansioso por voltar a Londres" para ajudar a família real britânica, uma vez que com a ausência da princesa Kate Middleton e do rei Carlos III o trabalho atrasou e tem-se acumulado.

Quem o refere é Christopher Andersen, autor de 'The King: The Life of Charles III', em entrevista à revista Hello! Canadá.

"Na verdade, ele está ansioso por voltar a Londres e ajudar a compensar a falta do rei e da princesa de Gales devido aos problemas de saúde, que deixaram a monarquia num estado de crise", notou.

O especialista acredita igualmente que seria do interesse do soberano que os duques de Sussex assumissem a representação da realeza a part-time, como os próprios sugeriram anteriormente.

"Se todos conseguissem colocar para trás das costas os desrespeitos e ressentimentos, o Harry e a Meghan poderiam ser ativos extremamente valiosos para a monarquia num momento em que precisa de toda a ajuda que conseguir", reflete.

Note-se que Carlos III e Kate encontram-se a batalhar contra um cancro, não cumprindo, por isso, obrigações públicas.

