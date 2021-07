O príncipe Harry está a escrever, em segredo, um livro de memórias durante quase um ano e terá vendido o mesmo à Penguin Random House.

O Page Six adianta que Harry - que está neste momento afastado da realeza - está a trabalhar na obra juntamente com JR Moehringer.

Moehringer já escreveu um livro de memórias da lenda do ténis Andre Agassi e do cofundador da Nike, Phil Knight, assim como a sua própria autobiografia, 'The Tender Bar' - que está a ser transformada num filme por George Clooney.

Sabe-se ainda que o manuscrito deveria ser entregue em agosto, mas com a agitada vida de Harry e Meghan nos últimos meses, o prazo foi adiado até outubro.

"Não estou a escrever isto como o príncipe quando nasceu, mas como o homem em que me tornei", disse Harry num comunicado. "Tenho assumido muitos papéis ao longo dos anos. A minha esperança é que, ao contar a minha história - os altos e baixos, os erros, as lições que aprendei - possa ajudar a mostrar que não importa onde vivemos, temos mais em comum do que pensamos", acrescentou.

"Estou profundamente grato pela oportunidade de partilhar aquilo que aprendi ao longo da minha vida até agora, e entusiasmado para que as pessoas leiam um relato sobre a minha vida que seja totalmente verdadeiro", continuou.

Uma sinopse da editora, vista pelo Page Six, diz: "Num livro de memórias íntimo e sincero de uma das figuras globais mais influentes, o príncipe Harry partilhará, pela primeira vez, o relato definitivo de experiências, aventuras, perdas e lições de vida que ajudaram a moldá-lo".

A obra irá falar "da sua vida aos olhos do público desde a infância até aos dias atuais", incluindo "a alegria que encontrou por ser marido e pai, e 'promete' um retrato pessoal, honesto e cativante".

A obra será publicada no Reino unido e também será lançado um livro em áudio. A data de lançamento provisória está programada para o final de 2022.

