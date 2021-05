Harry e Meghan Markle aproveitaram o segundo aniversário do filho, o pequeno Archie, para presentear os admiradores com um novo retrato do menino.

A imagem, que foi partilhada no website da fundação criada pelos duques de Sussex, a Archewell, mostra Archie a segurar em balões.

Note-se que o casal sempre procurou manter ao máximo a privacidade do filho. Atualmente, esperam a chegada da segunda filha, cujo nascimento deverá estar próximo.

