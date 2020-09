Depois de uma longa temporada passada nos Estados Unidos, para onde se mudaram este ano, eis que o príncipe Harry e Meghan Markle já têm data para regressar a Inglaterra, embora que temporariamente.

Os duques de Sussex planeiam viajar no Natal de maneira a passar as celebrações com a restante família real, segundo uma fonte próxima da Us Weekly.

"Há uma grande tradição à volta das festividades com a família dele e eles adoraram isso. Com a incerteza da pandemia têm vivido um dia de cada vez, mas estão com a esperança de poder regressar e passar [o Natal] em família", acrescentou.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o grande objetivo é que a rainha Isabel II possa reaver o bisneto, o pequeno Archie.

