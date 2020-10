Meghan Markle e o príncipe Harry continuam a marcar presença em diversos eventos, nomeadamente a nova edição TIME100 Talks. Numa troca de impressões com o editor da Time, Edward Felsenthal, assim como com Alexis Ohanian, um dos fundadores do Reddit, falou-se da necessidade de se criarem comunidades online mais seguras.

"O nosso trabalho, sobretudo com estas conversas, é levar as pessoas a ouvirem especialistas daquilo que está a acontecer no mundo online e da forma como está a afetar tudo o resto", afirmou Harry. "Não é uma coisa restrita a certas plataformas. É uma crise mundial: uma crise mundial de ódio, de desinformação", sublinhou.

Por seu turno, Meghan acrescentou: "Não é apenas um problema tecnológico. Não é só um problema de saúde mental ou um problema de bem estar emocional. É um problema humano. Tudo o que acontece online afecta-nos profundamente offline".

