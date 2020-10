Desde que se afastaram oficialmente da família real britânica, em março deste ano, que o príncipe Harry e Meghan Markle têm vivido segundo as suas próprias regras. Tendo isto em conta, a duquesa de Sussex tem abordado os assuntos que mais lhe interessam nos eventos onde marca presença, muitos deles relacionados com política.

Recentemente, presenciou-se diversos momentos nos quais o casal apelava ao voto por parte dos cidadãos norte-americanos, uma vez que as eleições presidenciais se realizam já esta semana.

Segundo o historiador real e biógrafo Robert Lacey, as declarações de Meghan poderão ter afetado a relação do príncipe com a realeza.

"Penso que a Meghan se apercebeu que alguns dos seus discursos afetam o relacionamento do marido com a realeza e por isso poderá dar um passo atrás nas posições mais extremas", afirmou em entrevista ao The Sun.

Será que Markle levará esta decisão em frente? É esperar para ver.

