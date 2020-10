Meghan Markle voltou a destacar o quanto são prejudiciais as 'vozes más' das redes sociais. A duquesa e o duque de Sussex estiveram, esta terça-feira, na apresentação de uma edição especial do 'TIME100 Talks' sobre o mundo digital. Uma conversa que foi realizada a partir da casa do casal, em Santa Barbara, nos EUA.

Harry disse que as plataformas online estão "a distrair-nos das coisas que nos devemos concentrar", acrescentando que "o que está a acontecer no mundo online está a afetar o mundo". "Esta é uma crise global de ódio, uma crise global de desinformação e uma crise global de saúde", destacou.

Mas não ficaram só por aqui. O casal falou ainda do filho, o pequeno Archie, de um ano, afirmando que "está a abraçar cada momento" nesta fase em que está mais tempo com o menino, durante a pandemia.

"Estamos a tentar aproveitar todo o tempo de qualidade que passamos com o nosso filho e abraçar cada momento do seu crescimento e desenvolvimento", disse Meghan ao editor-chefe da Time, Edward Felsenthal.

