A princesa Diana foi, inquestionavelmente, um ícone de estilo das décadas de 80 e 90. As suas aparições públicas tornaram-se palco de grandes inspirações, sendo que muitos dos visuais permanecem verdadeiros clássicos até aos dias de hoje.

Com a chegada do mau tempo, passamos em revista alguns looks intemporais de Lady Di ideais para os dias cinzentos.

Confira-os na galeria.

Leia Também: Meghan Markle usa relógio de princesa Diana em novo retrato