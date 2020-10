Esta sexta-feira, dia 16, foi revelada uma nova fotografia de Harry e Meghan Markle a propósito a edição especial do 'TIME100 Talks on the State of Our Shared Digital Experience', que acontecerá na próxima semana e cujo objetivo é refletir sobre o mundo digital.

Ora, conforme evidencia o jornal britânico Daily Mail, vários pormenores se destacaram no retrato a preto e branco do casal.

O primeiro foi o facto de Meghan estar a usar o seu fato preferido de Alexander McQueen, que custa 2500 euros, aproximadamente. Este conjunto também foi usado pela duquesa no seu primeiro evento após entrar para a família real.

O segundo tem a ver com o relógio Cartier. Este pertencia à princesa Diana e está avaliado em mais de 19 mil euros. Destacou-se ainda a pulseira da mesma marca, que custa 5500 euros.

Valores que, obviamente, estão longe de ser acessíveis à grande maioria das carteiras...

© Reprodução/DailyMail

