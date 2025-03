Mais do que uma homenagem às décadas passadas, a coleção Legacy de Luís Onofre para o outono/inverno 2025/2026 projeta a sua visão para o futuro da moda. Equilibrando nostalgia e modernidade, a linha revisita silhuetas icónicas dos anos 2000 e 2010, reinterpretadas com um olhar contemporâneo.

Com um legado que calça a história de cada mulher, a coleção aposta em tonalidades quentes para suavizar a estação fria, enquanto os materiais premium — marca registada do designer — elevam modelos que traduzem a essência do vintage intemporal.