Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, falou sobre "ser das pessoas mais trolladas" do mundo e como é que a maldade online afetou a sua sáude mental. Uma conversa que teve num podcast apresentado por cinco adolescentes da Califórnia, este sábado, no dia em que se assinalou o Dia Internacional da Saúde Mental.

Markle e o marido, o príncipe Harry, fizeram uma aparição especial no 'Teenager Therapy'. O casal ofereceu-se para fazer parte do formato depois de terem lido sobre o mesmo no New York Times.

"Disseram-se em 2019 que eu era a pessoa mais 'trollada' no mundo inteiro - homem ou mulher", disse a duquesa aos alunos do ensino secundário. "Agora, oito meses depois, nem sequer sou visível. Estive de licença de maternidade e com um bebé. Mas o que foi capaz de ser fabricado e produzido, é quase impossível sobreviver... Não me importa se tens 15 ou 25 anos, se as pessoas estão a dizer coisas sobre ti que não são verdade, o que isso faz à tua saúde mental e emocional é prejudicial", desabafou.

Quando questionada sobre como é que Harry lida com o facto de estar constantemente sob os holofotes, o duque disse que opta por não ler nada do que é escrito sobre ele e Meghan e que faz meditação. "A meditação é a chave", afirmou. "Nunca pensei que seria pessoa para fazer isso", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e destacou que os homens se devem abrir em relação aos seus sentimentos e que não devem ter medo de ficar vulneráveis - especialmente agora, quando os desafios impostos pelo coronavírus estão a afetar mais a saúde mental de todos.

"Como disse, o sinal de força é falar sobre isso", realçou, referindo que ele e Meghan têm "dias bons e dias maus" no que diz respeito a lidar com parte da publicidade negativa que enfrentam desde que deixaram a família real. "Cada um de nós tem coisas que estão a acontecer".

Por sua vez, Meghan também encorajou os adolescentes a falarem sobre os seus problemas, e Harry frisou como é importante conversar com os amigos, entes queridos e profissionais.

