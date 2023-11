O príncipe Harry e Meghan Markle foram 'apanhados' com os filhos durante a comemoração do Halloween.

De acordo com o Page Six, os duques de Sussex foram fotografados com os filhos, Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois, em Montecito, Califórnia, na terça-feira.

A família não passou despercebida e foi captada uma imagem dos papás com as crianças a andar pela vizinhança com cestos para os doces.

Leia Também: Halloween. A história sobre os disfarces dos filhos de Harry e Meghan