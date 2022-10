O príncipe Harry e Elton John estão entre o grupo de celebridades que iniciaram um processo contra a Associated Newspapers alegando “atividades criminais aberrantes” por parte do grupo de comunicação.

David Furnish, Elizabeth Hurley e Sadie Fros, para além do príncipe e do cantor, acusaram o grupo - que detém publicações como o Daily Mail e o Mail on Sunday - de “graves violações da sua privacidade”.

Entre aș acusações está a “contratação de investigadores privados para colocar aparelhos de escuta às escondidas nas casas e carros das pessoas”, com o objetivo de ouvir conversas privadas das alegadas vítimas.

O processo realça outro tipo de acusações como “o pagamento a agentes da polícia”, “a obtenção de informação médica através de disfarces” e o acesso a “contas bancárias, históricos de créditos e transações financeiras através de meios ilícitos e de manipulação”.

É ainda referido que os crimes aqui visados são “a ponta do icebergue - e que muitas outras pessoas inocentes continuam a ser vítimas de atos tão terríveis e reprováveis” como estes.

A Associated Newspapers já respondeu negando todas as acusações e alegando que este foi um plano orquestrado para afetar o grupo, lembrando um escândalo de escutas telefónicas ilícitas com mais de 30 anos.

Recorde-se que Harry e Meghan Markle já processaram a Associated Newspapers Limited, batalha que venceram em julho deste ano.

