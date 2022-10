A família real britânica está “muito nervosa” com o livro de memórias do príncipe Harry, que será lançado no próximo ano (em princípio).

Tom Bower, autor de ‘Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors’, referiu em declarações ao Page Six que o livro do duque é uma “bomba relógio”.

“Acho que toda a gente sabe que os Sussex não conseguem de maneira nenhuma emendar o livro. Conseguem torná-lo ainda pior? Porque de outra maneira não venderia”, defendeu o autor.

Bower afirma que se suspeita que o livro seja publicado na Páscoa do próximo ano e que inclua “um capítulo sobre o funeral da rainha”.

“E haverá mais material de como foram ignorados e as restantes invenções em relação à família real”, completa.

