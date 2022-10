Foram divulgados na última segunda-feira, 3 de outubro, novos retratos impactantes do príncipe Harry e da sua esposa, Meghan Markle.

As imagens, captadas pela lente de Misan Harriman, foram registadas dias antes da morte da rainha Isabel II, durante a visita do casal ao Reino Unido.

Os duques de Sussex surgem cúmplices, unidos e poderosos, tal como notam os comentários dos internautas.

Numa das fotografias, tirada enquanto participavam no encontro One Young World, para líderes juvenis em Manchester, Harry e Meghan surgem a olhar em frente de mãos dadas, enquanto na seguinte aparecem com um olhar confiante a olhar para a câmara.

