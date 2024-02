Segundo o The Times, o duque de Sussex - filho mais novo do monarca - já demonstrou a sua vontade em assumir, uma vez mais, as responsabilidades reais que tinha antes de deixar o núcleo sénior da realeza.

A ser verdade, esta será uma das decisões mais surpreendentes de Harry nos últimos tempos. Segundo o The Times, o príncipe "está disposto a regressar temporariamente ao seu cargo real para apoiar o pai durante o período de doença, revelaram fontes". Assim, o duque de Sussex assumiria as mesmas funções que tinha antes do 'Megxit', como ficou conhecido o seu afastamento - e o de Meghan Markle - do núcleo sénior da família real britânica, tendo o casal deixando de trabalhar para a monarquia a tempo inteiro e passado a seguir um caminho independente. "Numa tentativa de ajudar a resolver a zanga na família diz-se que o rei e o príncipe Harry tiveram várias 'interações próximas' desde que o rei foi diagnosticado com cancro", é adiantado. Segundo fontes da publicação, o duque de Sussex terá dito ainda a amigos que "assumiria o cargo real enquanto o pai estivesse doente".