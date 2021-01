O afastamento da família real britânica trouxe uma série de mudanças à vida do príncipe Harry, contudo há uma coisa que se mantém como sempre: a ligação próxima que este tem com a avó, a rainha Isabel II.

Embora a relação de Harry com o irmão, o príncipe William, tenha passado por vários problemas desde que este decidiu sair do núcleo senior da realeza, o duque manteve contacto com outros membros da família, segundo Katie Nicholl.

"O Harry mantém-se em contacto com o pai, o príncipe Carlos, e também regularmente com a rainha. Ela fica sempre feliz ao ver o Archie nas videochamadas e para ela é muito importante ter esta ligação com o Harry", adiantou.

A especialista em realeza disse ainda que a monarca sabe dos planos do neto e que juntos tomam as melhores decisões. "O Harry sempre viu a avó como sua mentora. Mesmo estando em Los Angeles, isso não mudou", completou.

