Foram divulgadas esta semana duas novas fotografias oficiais do príncipe George, filho de Kate Middleton e do príncipe William, a propósito do seu 7.º aniversário, celebrado esta quarta-feira, dia 22.

Num dos registos, o primeiro dado a conhecer na conta de Instagram do palácio de Kensington, o aniversariante aparece com um polo da marca espanhola Mango, agora disponível a preço de saldo, a 5,99€.

Mais uma ocasião que os duques de Cambridge quiseram dar provas do seu gosto por 'fast fashion'.

