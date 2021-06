Esta terça-feira, 29 de junho, o estádio de Wembley contou com a presença de muitos adeptos para assistirem ao jogo para o Euro 2020 entre a Inglaterra e a Alemanha.

Esta foi uma partida a que diversas celebridades assistiram, entre elas, o príncipe William, Kate Middleton e ainda o filho mais velho do casal, o pequeno George, de sete anos.

Obviamente que a presença dos três num evento assim já chama a atenção, mas houve outro 'pormenor' que deliciou os admiradores dos duques de Cambridge.

Reparou, porventura, no fato que George levou o qual combinava com o do pai? Teve direito a uma gravata e tudo (fotografias na galeria).

Note-se que George sempre foi um grande fã de futebol. Aliás, este vídeo de 2019, comprova precisamente o seu entusiasmo no estádio:

