Em abril deste ano, mais precisamente no dia 17, o príncipe Harry viu-se forçado a viajar para Inglaterra para assistir ao funeral do avô, Filipe de Edimburgo, que morrera no dia 9 desse mês.

O duque de Sussex marcou presença na cerimónia fúnebre sozinho, sem a companhia da mulher, Meghan Markle, uma vez que esta se encontrava na reta final da sua segunda gravidez (tendo depois dado à luz Lilibet Diana).

A ausência de Meghan naquele contexto foi vista com bons olhos pela família real. Segundo os novos capítulos do livro 'Finding Freedom', todos ficaram "bastante satisfeitos" uma vez que a sua presença criaria um "circo" ou um "espetáculo".

Recorde-se que em março tinha sido transmitida a polémica entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah Winfrey.

