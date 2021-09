Os príncipes William e Harry vão recordar carinhosas memórias vividas com o falecido avô, o príncipe Filipe, e serão reveladas imagens nunca antes vistas da coleção pessoal da rainha Isabel II.

Estes adoráveis momentos serão exibidos no próximo documentário da BBC que celebra a vida do duque de Edimburgo, 'Prince Philip: The Royal Family Remembers', que vai para o ar no dia 22 de setembro.

De acordo com o Page Six, num especial 'preview', William, de 39 anos, e Harry, de 36, são vistos a conversar sobre o avô durante uma entrevista sobre o seu impacto na família.

"Na verdade, ele sempre foi uma grande presença por trás de tudo o que fizemos", disse William sobre o príncipe Filipe. "Ele era ele próprio", acrescentou Harry.

Nas recentes imagens divulgadas sobre o documentário, Filipe também é visto com os filhos Carlos e Anne enquanto os três andam de bicicleta, e a rainha Isabel II aparece a correr atrás deles. Noutras imagens, o duque de Edimburgo pode ser visto num barco a remo com o filho mais novo, Eduardo.

Outra entrevistada é a filha da princesa Anne, Zara Tindell, que parecia estar muito emocionada ao falar do avô. "Nunca nos preparamos para o perder porque ele esteve sempre lá", desabafou.

Por sua vez, o filho mais velho da rainha e do príncipe Filipe, o príncipe Carlos, também fala sobre o pai: "Tivemos a sorte de o ter por quase 100 anos".

A BBC disse à People que mais de uma dúzia de membros da família real partilharam "pensamentos e reflexões pessoais enquanto prestaram um tributo à vida extraordinária" de Filipe no documentário.

"Com acesso especial à coleção privada de vídeos da rainha, este filme é um retrato incomparável de um homem com um lugar único na história real - por aqueles que o conheceram melhor", acrescentou a BBC à revista em comunicado.

Sabe-se ainda que Meghan Markle e Kate Middleton não deram entrevistas para este documentário especial.

Recorde-se que o príncipe Filipe morreu em abril de 2021 aos 99 anos, poucos meses antes de completar 100 anos.

