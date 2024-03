O príncipe Eduardo fez uma amorosa declaração à mulher, Sofia, duquesa de Edimburgo, no dia do seu aniversário.

O irmão do rei Carlos III deu uma entrevista a Alan Titchmarsh para o programa 'Love Your Weekend', no qual acabou por falar da mulher, da filha, Louise Windsor e do filho James

"Sou incrivelmente sortudo por ter encontrado a Sofia e por ela me ter encontrado. Felizmente temos uma parceria realmente brilhante. Somos muito sortudos por termos tido dois filhos que consideramos brilhantes, que estão a trilhar os próprios caminhos. Penso que é igualmente fascinante", considera.

Eduardo, que completou 60 anos este domingo, 10 de março, recebeu ainda de Carlos III a mais alta condecoração da Escócia: a ordem do Cardo.