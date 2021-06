O príncipe Eduardo e a mulher, Sofia, condessa de Wessex, decidiram abrir as portas da sua casa e mostrarem divisões nunca antes vistas anteriormente.

Tal aconteceu a propósito de um convite do jornal The Telegraph, que visitou a mansão do casal em Bagshot Park.

Numa das imagens, conforme poderá ver de seguida, o casal posa numa sala de estar com os seus dois cães. A decoração, note-se, é bastante tradicional e elegante.

Foi também mostrada uma outra sala onde o príncipe e a esposa podem contemplar o jardim e toda a sua beleza.

