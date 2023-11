Depois da princesa Leonor de Espanha, que jurou a Constituição perante as Cortes Gerais no dia 31 de outubro, data do seu 18.º aniversário, outro príncipe da sua geração deu o mesmo passo institucional, que o confirma como futuro herdeiro da coroa, numa cerimónia histórica.

Trata-se de Christian da Dinamarca, que depois de ter atingido a maioridade há quase um mês, a 15 de outubro, participou numa reunião do Conselho de Estado, na qual fez uma declaração solene com a qual assumiu o desejo de cumprir a Constituição, para que no futuro possa vir a ocupar o trono.

Além disso, esta cerimónia estabeleceu ainda um momento histórico, dado que pela primeira vez três gerações da linha de sucessão na Dinamarca estão presentes no evento em simultâneo. O príncipe chegou ao local acompanhado pelo pai, o príncipe herdeiro Frederico, e pela avó, a rainha Margarida.

