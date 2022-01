O príncipe Carlos começou a semana com um ato de grande simbolismo ao encontrar-se com sete dos sobreviventes do Holocausto - um momento que antecedeu o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se assinala esta quinta-feira, 27 de janeiro.

O herdeiro ao trono britânico marcou presença na Queen's Gallery, em Londres, onde estão em exibição retratos dos sobreviventes do extermínio. Também os autores dos retratos estiveram presentes.

As sete vítimas do Holocausto têm agora cerca de 90 anos e vivem em Inglaterra.

O filho da rainha Isabel II surgiu acompanhado pela mulher, Camilla, duquesa da Cornualha. Veja as imagens na galeria.

