Desde que voltaram as costas por causa de vários desentendimentos, o relacionamento de William e Harry nunca mais voltou a ser o mesmo. O historiador real Robert Lacey aborda precisamente o assunto no seu mais recente livro - 'Battle of Brothers'.

Segundo Robert, o príncipe Carlos poderá ser a única pessoa que levará os irmãos, e seus filhos, a fazerem as pazes.

"A pessoa que obviamente encoraja a reconciliação é o Charles", afirmou o ator numa entrevista à Us Weekly.

"Ele ainda não interveio, mas esse poderá ser um possível canal de reconciliação. Gosto de pensar que nos bastidores o Carlos está a trabalhar para construir as pontes", notou.

Mas esta não será uma tarefa fácil, até porque segundo Lacey "há muita dor e trauma nesta história". Se de um lado temos a defesa da realeza e do dever por parte de William, por outro há Harry, que acredita na força do amor.

Importa notar que este Natal Harry deverá visitar a família real, sem a presença de Meghan Markle. Espera-se que esta seja a ocasião ideal para resolver todos os problemas.

