Uma das características pelas quais o príncipe Harry é conhecido deve-se ao seu sentido de humor. Enquanto vivia no palácio, o duque de Sussex fez várias brincadeiras, incluindo, uma revelada agora pelo autor real Bryan Kozlowski.

No seu novo livro, 'Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain's Longest Reigning Monarch', Kozlowski relata uma partida que Harry pregou à avó, a rainha Isabel II.

Tal terá acontecido enquanto estava a tentar ensinar a monarca a escrever mensagens no telemóvel.

"O maroto príncipe Harry, alegadamente, aproveitou a oportunidade para gravar a seguinte mensagem de voz no telemóvel da avó: 'Que tal? Esta é a Liz! [diminutivo de Elizabeth]. Desculpem, não posso atender. Para uma linha atrevida com o Filipe [avô de Harry], prima um, para o Carlos, prima dois, para os corgis [cães da rainha], prima três".

Leia Também: Meghan Markle dá "passo atrás" em prol da relação de Harry com a realeza