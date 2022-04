O príncipe Carlos e a mulher, Camilla, duquesa da Cornualha, preparam-se para uma viagem importante já no próximo mês.

À semelhança do que aconteceu com Kate Middleton e o príncipe William na digressão pelas Caraíbas, o casal viajará até ao Canadá em representação da rainha Isabel II para assinalar o Jubileu de Platina da monarca.

De acordo com a revista Hello, o Canadá é o país que a rainha Isabel II mais visitou durante o seu reinado. A última vez que esteve no país foi em 2010 naquela que foi a sua 22.º visita.

Carlos e Camilla, por sua vez, estiveram no Canadá pela última vez em 2017.

