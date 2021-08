O príncipe Carlos e a duquesa Camilla foram vistos a chegar à sua residência na Escócia, Birkhall, uma vez que se preparam para visitar a rainha Isabel II, que se encontra atualmente no Castelo de Balmoral.

Note-se que Carlos tem feito uma digressão pelo país a propósito dos seus compromissos enquanto membro da realeza, mas a partir de agora é esperado que passe mais tempo com a mãe no âmbito das tradicionais férias.

Para além de Carlos e Camilla, a monarca também tem contado com mais visitas de familiares, como a do príncipe William, Kate Middleton, os respetivos filhos e ainda a da princesa Eugenie e do marido Jack Brooksbank.

