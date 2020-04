Juntos em Balmoral, na Escócia, o príncipe Carlos e a mulher, Camila, duquesa da Cornualha, estão a desfrutar de dias serenos agora que o filho da rainha Isabel II se encontra totalmente recuperado da Covid-19.

E foram precisamente as últimas semanas em isolamento social que foram tema numa entrevista recente à revista Country Life.

O herdeiro ao trono britânico contou como o casal tem ocupado os dias, revelando que está completamente rendido às novas tecnologias.

"Temos feito uso da tecnologia - que permite que as pessoas continuem a trabalhar, mas que também contactem umas com as outras através de videochamadas, jogos e cantorias - e que tem alguns dos vídeos mais divertidos que alguma vez vi", contou.

