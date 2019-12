Príncipe Carlos deu esta segunda-feira, dia 23, novidades sobre o estado de saúde do pai, o príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II. Este afirma que Filipe, de 98 anos, está a ser "muito bem" acompanhado no hospital onde foi internado na sexta-feira "por precaução".

"Estão a tratar muito bem dele [do príncipe Filipe] no hospital", afirmou o filho, o príncipe Carlos, durante uma visita a uma área inundada no norte da Inglaterra, acrescentando que "por enquanto, é tudo o que" sabem.

O duque de Edimburgo foi internado na sexta-feira no hospital King Edward VII, em Londres, para observação e tratamento de uma condição pré-existente, segundo o Palácio de Buckingham.

A mesma fonte indicou ainda que a hospitalização é apenas uma "medida de precaução, a conselho do médico de sua alteza real".

Desde então, nenhum esclarecimento foi dado sobre qual o problema de saúde do príncipe ou sobre o período previsto de hospitalização, quando faltam poucos dias para o Natal.

A família real britânica costuma passar o Natal na zona de Sandringham, em Norfolk (leste de Inglaterra).

