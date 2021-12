A relação do príncipe Carlos e do príncipe Harry já viu melhores dias. Uma fonte revelou ao jornal The Sun que pai e filho "mal se falaram" nos últimos oito meses, sendo que os ataques feitos por Harry e Meghan Markle deixaram Carlos "profundamente chocado e desapontado".

As coisas ficaram ainda piores com as declarações de Harry no passado fim de semana ao insinuar de que o pai estaria envolvido num novo escândalo relacionado com Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, um empresário saudita que terá feito doações às obras de caridade do príncipe de Gales tendo em vista privilégios, suspeita-se.

"O Carlos está profundamente chocado e desapontado com as mais recentes declarações de Harry que o atiraram aos leões. Há receios de que este caso com Mahfouz faça parte da biografia de Harry. Este ataque é mais doloroso do que as críticas às qualidades parentais de Carlos. Colocou em causa a forma como gere o seu negócio, o que poderá ser ainda mais prejudicial para o futuro rei", revelou a fonte.

"Não há nenhuma forma de Carlos responder e defender-se, por isso vai manter-se em silêncio. Estas constantes farpas lançadas ao pai da América podem prejudicar o seu reinado. Já foram feitas tentativas para melhorar o ambiente, mas eles mal se falaram no funeral do duque de Edimburgo", esclarece ainda.

"O Carlos ama muito o filho e não vai responder na mesma moeda. Tão simples como isso. Não o vai fazer porque amar o filho é o que mais importa", completa.

Outras fontes sublinham que a estratégia adotada por Carlos, de 73 anos, neste caso, é a de manter "silêncio" de maneira a que os rumores não afetem mais a sua reputação.

Recorde-se que a última vez que Carlos e Harry se encontraram pessoalmente foi no funeral do príncipe Filipe de Edimburgo, em abril.

