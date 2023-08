André, o terceiro filho da rainha Isabel II - que se dizia ser o seu preferido - foi afastado da vida pública em 2019 após rebentar o escândalo sexual do magnata Jeffrey Epstein, com quem o príncipe mantinha uma boa relação.

No âmbito deste caso, Virginia Giuffre processou o príncipe André por abuso sexual, um crime que remontava a uma época em que a mulher era ainda menor, e desde então tem estado longe dos holofotes.

Este fim de semana surgiram rumores de um possível regresso do príncipe à vida pública, depois de ter sido visto no carro com os príncipes de Gales, William e Kate, a caminho da igreja em Balmoral, na Escócia, onde a família se encontra de férias.

No entanto, esta reaproximação ao núcleo central da família real em nada mudará a sua condição, segundo afirma fonte próxima de Carlos III ao Daily Telegraph: “O rei está absolutamente decidido a não permitir que haja retorno do duque de York aos deveres públicos. Ele sempre deixou claro que o duque é um membro muito querido da família, mas isso não significa que haverá uma mudança de rumo no que diz respeito ao seu estatuto real”, refere, terminando assim com as especulações.

Leia Também: Carlos III "ficou maravilhado" com o vestido de noiva e o véu de Meghan