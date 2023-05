Tem havido uma enorme especulação relativamente ao futuro do príncipe André na família real britânica. No entanto, o irmão do rei Carlos III terá tomado uma importante decisão.

O monarca terá dito a André que deveria sair da casa onde vive há 20 anos, a Royal Lodge, em Windsor, de maneira a instalar-se num outro lugar, que neste caso seria a moradia que pertenceu a Harry e Meghan Markle.

Contudo, segundo o The Telegraph, André "não tem planos para deixar a casa".

Em vez disso pretende manter os termos com que arrendou a moradia em 2003, contrato que inclui ainda 55 anos.

A decisão impacta igualmente Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, que também vive no mesmo sítio.

Apesar de se terem divorciado em 1996, o casal mantem-se bastante próximo.

Recorde-se que André foi afastado da realeza em 2019, após ver-se envolvido num escândalo sexual, não só devido à proximidade que mantinha com Jeffrey Epstein, mas também por causa das acusações de abuso sexual de uma menor.

Leia Também: Príncipe Eduardo transforma evento 'chato' em momento de comédia