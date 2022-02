Fontes da realeza revelaram ao jornal The Sun que é esperada a presença do príncipe André numa missa em homenagem ao príncipe Filipe, seu pai, que acontecerá na Abadia de Westminster, no dia 29 de março.

Tal acontecerá dias depois de André, de 61 anos, prestar depoimento a uma equipa de advogados no âmbito do processo judicial em que está envolvido, no qual é acusado de abuso sexual.

Quanto ao príncipe Harry, ainda não se sabe se o príncipe virá dos Estados Unidos para estar presente no referido compromisso.

