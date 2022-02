A rainha Isabel II já regressou ao Castelo de Windsor depois de assistir ao Accession Day em Sandringham, noticia a revista People.

A monarca, de 95 anos, evidenciou - embora que de forma discreta - os 70.º aniversário da morte do pai e a sua subida ao trono.

Normalmente, Isabel II fica em Sandringham no mês de dezembro para festejar o Natal com a família, contudo, este ano, devido às restrições da Covid-19, a mesma decidiu alterar os planos.

Mas antes de regressar a Windsor, a rainha foi presenteada com um duplo arco-íris no dia em que esteve em Sandringham, conforme mostram fotografias captadas por um jardineiro da zona.

Note-se que nos últimos tempos Isabel II tem procurado conciliar eventos virtuais com presenciais na sua agenda. Espera-se que possa estar presente na Receção Diplomática, evento que acontecerá no dia 2 de março no Castelo de Windsor. Este é um compromisso para o qual os membros da família real usam os visuais mais elegantes (tiaras incluídas).

