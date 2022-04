O príncipe Alberto do Mónaco testou positivo à Covid-19 pela segunda vez. O membro da realeza, de 64 anos, contraiu o vírus pela primeira vez em março de 2020. Na altura esteve duas semanas em isolamento no palácio, como recorda a People.

Esta quarta-feira, foi enviado um comunicado à revista onde o palácio revela que "Sua Alteza o príncipe Alberto II do Mónaco testou positivo à Covid-19" de novo.

"Está assintomático e o seu estado de saúde não é motivo de preocupação", pode ler-se no comunicado. "Continua a trabalhar remotamente e permanece em contacto permanente com os membros do seu gabinete, do governo e dos colaboradores próximos. Este período de isolamento será adaptado às medidas sanitárias em vigor", acrescentaram.

A People relata ainda que se esperava que o príncipe estivesse em Nova Iorque na noite desta quarta-feira para participar no Stony Brook Gala, onde seria homenageado pela dedicação à conservação e sustentabilidade dos oceanos.

"Ele está bem, mas não pode voar", disse um amigo do príncipe Alberto à revista, acrescentando que o membro da realeza espera 'retomar a agenda' já na próxima semana.

Uma vez que não pode estar presente pessoalmente, agora terá de participar no evento de forma virtual.

Leia Também: Lili Caneças convidou príncipe Alberto a visitar a Marina de Cascais