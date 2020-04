Perante a crise de saúde pública que se vive em Espanha devido à pandemia da Covid-19, que já provocou no país um elevado número de infetado e mortes, a casa real resolveu divulgar esta quinta-feira, dia 23, um vídeo oficial com uma mensagem da princesa das Astúrias, Leonor, de 14 anos, e da infanta Sofia, de 12, sobre a atual situação.

"Como milhões de crianças estamos há mais de um mês em em casa sem ir à escola devido a esta pandemia (...) Não é preciso ser um adulto para percebermos a enorme dificuldade que se vive em Espanha e noutros países", começam por dizer as filhas dos reis de Espanha - Felipe e Letizia.

"Muitas crianças perderam os seus avós, outros familiares, e estão a passar muito mal", continuam as princesas, deixando por fim um agradecimento aqueles que na linha da frente lutam para travar a pandemia. "Por isso, querermos agradecer a todas as pessoas que estão a ajudar e a cuidar de todos das mais diversas formas. Todos são importantes. Enviamos um abraço com todo o carinho. Oxalá que isto passe rápido", completaram as meninas.

