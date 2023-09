Sendo membros da realeza britânica, as princesas Eugenie e Beatrice não passaram despercebidas ao marcarem presença num evento cheio de estrelas de Hollywood.

As irmãs e o marido de Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, juntaram-se a caras conhecidas como Kate Winslet e Anna Wintour na festa Vogue World: Londres 2023, no Theatre Royal Drury Lane, esta quinta-feira, dia 14 de setembro.

Para a ocasião, Eugenie escolheu um vestido assimétrico verde esmeralda da Fendi. Já Beatrice escolheu um look com padrão floral, um vestido de Richard Quinn, segundo a Hello!. Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: Princesa Eugenie dá os parabéns à irmã e revela fotos novas