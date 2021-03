A princesa Sofia deu à luz o terceiro filho, fruto do casamento com o príncipe Carl Philip, como confirmou a Casa Real Sueca através de um comunicado oficial do palácio.

Segundo a nota, o bebé nasceu esta sexta-feira, 26 de março, às 11h19 [hora local], no Danderyds hospital. "A mãe e o filho estão bem", adiantaram ainda.

Recorde-se que Carl e Spfia casaram-se em junho de 2015 e são também pais do príncipe Alexander, de quatro anos, e do príncipe Gabriel, de três.

Leia Também: Foi nesta casa que nasceu o 10.º bisneto da rainha Isabel II