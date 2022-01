A princesa Sofia da Suécia decidiu começar o ano com um novo corte de cabelo. Juntamente com o marido, o príncipe Carl Philip, a princesa marcou presença no evento 'Celebrate Democracy - 100 Years', de maneira a comemorar um século desde que as mulheres entraram para o parlamento sueco.

Para a ocasião, Sofia optou por uma combinação em tons de roxo, que se destacou pelo seu padrão simétrico, uma das grandes tendências da estação.

O visual terminou em beleza com uns brincos dramáticos e ainda uma franja, mesmo em cima da linha dos olhos.

Ora veja:

Leia Também: "Furioso". Príncipe William não queria ir a evento com o príncipe Harry