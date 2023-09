Foi no verão de 2020, por altura do seu 24.º aniversário, que Olympia da Grécia apresentou o novo namorado, o aristocrata Peregrine Pearson, que passou a aparecer em diversos momentos importantes para a família real grega, incluindo o casamento do tio de Olympia, Philippos da Grécia com Nina Flohr.

No entanto, os dois foram vistos juntos pela última vez em público em novembro do ano passado, mas o que de facto fez os fãs da realeza perceberem que muito provavelmente os dois já não estariam juntos foi o facto de Peregrine não ter aparecido nas fotos do aniversário deste ano de Olympia, celebrado no final de julho, nem ao lado da princesa durante as férias de família, nas quais estiveram presentes as namoradas dos seus irmãos Achileas e Constantino.

Além disso, Olympia decidiu apagar todos os registos que tinha com Peregrine na sua conta no Instagram, além de que também não se seguem nesta rede social.

O Daily Mail cita fonte próxima da princesa que refere que os dois já não estão juntos, tendo colocado assim um ponto final a uma relação de quase três anos.

Leia Também: Casa Real da Dinamarca assinala Jubileu do reinado do soberano da Suécia