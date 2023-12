Há alguns anos, a rainha Letizia de Espanha surpreendeu ao aparecer em público com uma madeixa de cabelos grisalhos, que decidiu não cobrir de castanho, a sua cor natural.

Agora, a princesa Mette-Marit da Noruega segue-lhe os passos e também parece ter decidido aceitar os cabelos brancos.

Nas últimas fotografias da princesa, tais como as do banquete do Prémio Nobel, divulgadas esta semana, tem-se podido ver que os seus cabelos começam a ser loiros apenas no comprimento, deixando as raízes grisalhas.

Caso a princesa herdeira decida deixar de pintar o cabelo, não será a primeira na família: A sua mãe também não o faz, usando há muitos anos o cabelo grisalho.

