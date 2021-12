A princesa Madalena acaba de regressar à Suécia para passar as festividades com a restante família real.

A viver nos Estados Unidos com o marido, Chris O'Neill, e os três filhos - Leonore, de sete anos, Nicolas, de seis, e Adrienne, de três -, a irmã da princesa Victoria fez questão de marcar presença no tradicional Natal no Palácio de Estocolmo.

A chegada da filha mais nova dos reis Carlos Gustavo e Sílvia foi assinalada pela entrega de pinheiros pela Academia Florestal sueca. Veja abaixo as imagens.

